Patrick Watson, que em 2019 falou à BLITZ da sua admiração pelos Madredeus e por Teresa Salgueiro, acaba de lançar 'A Mermaid in Lisbon' e 'Se Tu Soubesses', canções nas quais conta com a participação da cantora portuguesa.

"A inspiração destes três novos temas surgiu-me enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa", conta Patrick Watson. "É o meu sítio favorito para caminhar sem destino, pois parece que as ruas cantam um som melancólico para o nosso passeio, fazendo crer que nos vamos perder sem nunca voltarmos. Daí o título com 'mermaid' [sereia]. Lisboa é um sítio incrível e aquele de que tive mais saudades durante a pandemia."

"Quando era jovem, descobri a Teresa Salgueiro no grande filme de Wim Wenders, 'Lisbon Story', e desde então que a sua música com os Madredeus me tem acompanhado em muitos passeios por todo o mundo. A sua música teve um grande impacto em mim, pelo que foi um privilégio poder convidá-la para cantar nesta canção. Sempre achei que a língua portuguesa era muito rica, bela e musical e é uma honra que a Teresa tenha emprestado essa beleza a estas canções", escreve o canadiano, acrescentando ainda que Teresa Salgueiro traduziu a letra de 'Se Tu Soubesses', um dos temas a que dá voz.

O novo singe de três temas de Patrick Watson conta também com a participação do Attaca Quartet e inclui a faixa 'Can’t Stop Staring at the Sun', que reflete o recente interesse do artista pela música eletrónica e modular.

No início de 2020, Teresa Salgueiro foi a convidada especial de Patrick Watson no concerto no Coliseu de Lisboa. Recorde aqui as imagens dessa noite.