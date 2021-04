Gisela João, convidada do episódio desta semana do podcast Posto Emissor, confessou à BLITZ que inicialmente não quis aceitar o convite para ser presidente do júri do programa de talentos "All Together Now", mas que acabou por reconsiderar e que o dinheiro foi um dos fatores determinantes.

"Tenho plena noção que por ser assim meio desbocada, por falar alto, é muito apetecível convidarem-me para outras coisas", diz a artista, que acaba de editar o álbum "Aurora", "quando recebi este convite, não queria aceitar. Aceito porquê? Porque estou há um ano sem trabalho. Isto é trabalho, alguém me está a pagar, e eu tenho contas".

Ouça a partir dos 24m 56s.

