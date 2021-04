Matt Bellamy, vocalista e guitarrista dos Muse, vai lançar o disco "Cryosleep" no próximo dia 16 de julho, a segunda das datas em que, este ano, se irá celebrar o Record Store Day.

Composto por 10 canções, "Cryosleep" é uma edição limitada com temas gravados por Matt Bellamy a solo, incluindo versões de 'Bridge Over Troubled Water', de Simon & Garfunkel; 'Pray', incluído na banda-sonora de "A Guerra dos Tronos" e o single 'Tomorrow's World'. O disco reúne ainda versões a solo de ‘Unintended’, ‘Take A Bow’ e ‘Guiding Light’, dos Muse.

'Guiding Light' foi gravada com uma guitarra que pertenceu a Jeff Buckley e que Matt Bellamy comprou no ano passado. Trata-se da Fender Telecaster com que o malogrado artista gravou o seu único álbum, "Grace", de 1994.