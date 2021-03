Pedro Tatanka, vocalista dos Black Mamba e autor de 'Love is on My Side', canção que este ano representará Portugal no Festival da Eurovisão, revelou à BLITZ qual a sua canção favorita entre aquelas que se encontram a concurso no certame.

“É espetacular. Meio Edith Piaf, sem parafernália nenhuma. Cordas, piano e ela a partir tudo. Inacreditável. Mexe mesmo com uma pessoa. Fiquei impressionado”, descreveu no Posto Emissor, podcast da BLITZ, a seguir à vitória no Festival da Canção.

Ouça a resposta do artista pelos 53 minutos e 8 segundos e veja aqui o vídeo da canção preferida.