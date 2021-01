Chama-se 'Drivers Licence' e é, provavelmente, o primeiro grande êxito de 2021. A sua autora? Olivia Isabel Rodrigo, uma jovem de 17 anos, que se deu a conhecer como atriz, em várias produções da Disney, e agora se aventura no mundo da música - com estrondo.

Na verdade, Olivia já deu que falar em 2020, com a canção 'All I Want'. Porém, como a mesma integra a banda-sonora de "High School Musical", considera-se que 'Drivers Licence' é a sua estreia oficial. E não podia ser mais auspiciosa: lançado a 8 de janeiro, o single bateu por duas vezes o recorde do Spotify para canção mais ouvida naquela plataforma, num só dia; a 11 de janeiro, 'Drivers Licence' foi escutada quase 16 milhões de vezes no serviço de streaming sueco e no dia seguinte ultrapassava foram 17 milhões os plays. A 19 de janeiro, acumula mais de 125 milhões de escutas, só no Spotify.

Qual o segredo, afinal, de 'Drivers Licence'? Trata-se de uma balada melancólica tocada ao piano, que reflete o desgosto de Olivia Rodrigo após o final de uma relação amorosa com alguém que a incentivara a tirar a carta de condução, mas que entretanto a trocou por uma mulher "loura, muito mais velha" que a adolescente. A narradora passa agora pela casa do antigo namorado, já ao volante, e pensa nas mentiras que o ex-companheiro lhe contou e nas saudades que ainda sente dele.

O estilo confessional recorda o de Taylor Swift, que é, a par de Lorde, a maior referência de Olivia Rodrigo. A filha de pai filipino considera-se mesmo "a maior swiftie [fã de Taylor Swift] do mundo" e ficou em lágrimas ao saber que 'Drivers Licence' chegara ao terceiro lugar do top norte-americano, atrás de duas canções da sua heroína. Mais emocionada ainda se mostrou quando a própria Taylor Swift comentou esse seu post no Instagram, escrevendo (e citando a sua própria mãe): "És a minha bebé e estou muito orgulhosa de ti!".

Tal como as canções de Taylor Swift, sobretudo numa fase inicial da sua carreira, deram azo a especulações sobre a sua vida amorosa, também Olivia Rodrigo pôs os fãs a pensar que 'Drivers Licence' é uma indireta bastante explícita a Joshua Bassett, seu namorado em "High School Musical: The Musical: The Series", com quem também terá namorado fora dos ecrãs e que entretanto foi visto com Sabrina Carpenter. A cantora e atriz de 21 anos corresponde à descrição de "mulher loura muito mais velha" da canção que bate recordes neste começo de ano.

1 / 4 Divulgação 2 / 4 Divulgação 3 / 4 Divulgação 4 / 4 Divulgação

Em Inglaterra, 'Drivers Licence' já ultrapassou os impressionantes números de 'Shape of You', de Ed Sheeran, canção que em 2017 fora ouvida 2 milhões e 274 mil vezes no espaço de 24 horas (Olivia Rodrigo chegou aos 2 milhões e 2407 mil plays).

Tendo tido aulas de canto e de representação desde os 6 anos, Olivia Rodrigo, que nasceu a 20 de fevereiro de 2003 em Temecula, na Califórnia, parece pronta para enfrentar o sucesso. Com três milhões e meio de seguidores na redes sociaial TikTok, encontra-se no meio de uma "tempestade perfeita" para atingir o estrelato, disse Becky Bass, do Spotify, à Bilboard. "Na música dela há fãs que ouvem Lorde, outros ouvem Taylor Swift, outros Kesha. E a maior parte do mundo identifica-se com uma separação amorosa. Se se aperfeiçoar o drama e se tiver uma base de fãs muito ativa, conseguimos este efeito de bola de neve".