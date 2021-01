A série de televisão "O Sexo e a Cidade" vai voltar à televisão depois de 17 anos, mas sem uma das quatro protagonistas. Kim Cattrall, a atriz que desempenhou o papel de Samantha Jones no pequeno ecrã entre 1998 e 2004, não aceitou regressar a esta nova fase da série, que terá um nome diferente.

"And Just Like That" será o novo nome, como foi avançado no teaser partilhado nas redes sociais pelas agora três protagonistas: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York).

Na legenda do teaser, as atrizes escrevem "Tudo é possível. Estamos em Nova Iorque". Segundo o Hollywood Reporter, a nova fase da popular série terá dez episódios e começará a ser gravada ainda este ano - não está ainda definida uma data de estreia.