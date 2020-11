Álvaro Covões, diretor da promotora Everything is New, insurgiu-se contra as medidas do novo estado de emergência que implicam novos adiamentos de espetáculos. No Instagram, criticou a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, dizendo mesmo que parece que o 25 de abril ainda não chegou à cultura.

"Por força do novo estado de emergência só nos é possível trabalhar 3 dias por semana, o que significa o adiamento de muitos espetáculos", começou por escrever, "a falta de apoios ao setor é gritante. Artistas, técnicos, autores, profissionais dos espetáculos, agentes, promotores, produtores, salas privadas, empresas do setor são ignorados e esquecidos pelo ministério que os deveria tutelar".

Citando Graça Fonseca, que diz não ter "quadro legal para nos apoiar" e não poder "mudar uma política que tem 40 anos", o diretor da promotora de concertos e do festival NOS Alive remata dizendo: "talvez o 25 de Abril não tenha ainda chegado à Cultura e com a pandemia caiu o pano. Caiu o pano sobre a Cultura".