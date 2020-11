Damon Albarn foi o mais recente convidado do podcast "Transmissions: The Definitive Story", que narra a história dos Joy Division e dos New Order.

O líder dos Blur e dos Gorillaz deixou rasgados elogios à banda de "Unknown Pleasures" e "Closer", dizendo que o segredo dos Joy Division se encontra "na soma das partes e na atmosfera que criam".

"Não devia funcionar, mas funciona. Não há nada igual. Ninguém soa como eles. Criaram a sua própria sonoridade e acho que isso é o que faz qualquer banda decente".

Albarn deixou, ainda, elogios a Ian Curtis, frontman dos Joy Division. "E depois havia a loucura do Ian acima de tudo. As palavras e a entoação dele são tão quebradas quando a forma como eles tentam acompanhar a batida, a mente dele move-se por aí. É tudo o que a boa música deveria ser", rematou.