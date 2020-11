O rapper Daeshard, praticamente desconhecido, filmou um videoclip no famoso rancho Neverland, propriedade de Michael Jackson, localizado no condado de Santa Bárbara, no estado norte-americano da Califórnia.

Daeshard afirma que as gravações do vídeo para 'Hood (Neverland Ranch)' foram autorizadas pela gerência, mas esta nega completamente ter dado aval às mesmas.

O website TMZ esclarece que o rapper invadiu a propriedade, na companhia de alguns colaboradores, tendo sido interceptado pelos seguranças.

Estes obrigaram Daeshard a apagar todas as gravações, para que não fosse necessário chamar a polícia - mas o rapper terá conseguido manter algumas delas, as suficientes para a realização do vídeo.

Veja o vídeo: