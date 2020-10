Os Smashing Pumpkins anunciaram uma sequela do álbum clássico "Mellon Collie and the Infinite Sadness", que completa 25 anos em 2020, esclarecendo que incluirá 33 canções e deverá chegar no final de 2021.

A edição deste novo álbum coincidirá com uma digressão de celebração do aniversário do álbum, que deveria ser anunciada agora mas devido à pandemia só deverá ser conhecida no próximo ano.

Os fãs mais ansiosos poderão, contudo, falar com o vocalista Billie Corgan e o baterista Jimmy Chamberlin num chat público, esta sexta-feira, sobre o mítico álbum, que incluía sucessos como 'Tonight Tonight' ou '1979'. Quem se quiser registar para participar deverá fazê-lo neste link.

Antes, contudo de a sequela de "Mellon Collie", os Smashing Pumpkins vão editar o duplo álbum "Cyr" já no próximo dia 27 de novembro.