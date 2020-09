Joe Biden passou esta semana pelo estado da Flórida, onde participou num comício da sua campanha para presidente dos Estados Unidos.

De forma a conectar-se com o eleitorado latino-americano, Biden deu uma entrevista ao canal Telemundo onde prometeu amnistia para todos os imigrantes que se encontrem ilegalmente no país.

Não foi tudo: durante o evento, o candidato democrata não se coibiu de passar 'Despacito' no seu telemóvel, antes do seu discurso, e já depois de ter sido apresentado por Luis Fonsi, um dos autores do êxito.

"Se eu tivesse o talento destas pessoas, seria eleito presidente por aclamação", afirmou.

Um vídeo de Biden a mover a cabeça ao som da música já corre nas redes sociais, e o seu principal adversário, Donald Trump, já reagiu, partilhando um vídeo em que o candidato democrata parece passar, em vez de 'Despacito', o clássico 'Fuck the Police', dos N.W.A.