Realizaram-se no passado sábado, na Alemanha, três concertos ao vivo promovidos por cientistas da Universidade de Halle-Wittenberg.

Os concertos tinham como principal objetivo investigar quais os principais riscos impostos por grandes eventos fechados, em época de pandemia.

Cerca de 1500 voluntários, entre os 18 e os 50 anos, todos eles bem de saúde, disponibilizaram-se a participar nestes estudos. Entre os artistas convidados estava a estrela pop alemã Tim Bendzko.

O primeiro destes três concertos não contou com quaisquer medidas de segurança aplicadas, de forma a simular como era um grande evento do género antes da pandemia.

No segundo, foram impostas medidas de higiene e algum distanciamento social, e o terceiro contou com metade dos voluntários e impôs uma distância entre participantes de 1,5 metros.

Todos os voluntários foram testados à covid-19, e foram-lhes dadas máscaras e medidores. Foram ainda utilizados desinfetantes com tinta fluorescente, para analisar quais as superfícies em que os membros do público mais tocam.