O PCP anunciou, através do site do jornal Avante!, as novas regras de segurança e higiene da Festa do Avante, que regressa à Quinta da Atalaia, no Seixal, entre os dias 4 e 6 de setembro. Sem confirmar qual será a lotação máxima do evento, o partido revela que, no contexto da pandemia de covid-19, o uso de máscara de proteção será obrigatório e que só decorrerão eventos ao ar livre.

Sobre a utilização de máscara, pode ler-se: "aos visitantes é recomendado que levem máscaras, porque o seu uso será obrigatório no acesso a espaços e a todos os serviços de atendimento". O acampamento exterior "continuará a existir com lotação limitada", embora não seja divulgado o número máximo de pessoas permitido.

No que diz respeito aos espaços de espetáculos, que receberão atuações de Xutos & Pontapés, Dino D'Santiago, Camané & Mário Laginha, Capicua, Lena d'Água, Dead Combo e Mão Morta, entre muitos outros, a Festa do Avante contará com "três palcos centrais" e serão todos ao ar livre: "o palco 25 de abril cresceu 6 mil m2, o auditório 1º de Maio deixou de ter cobertura passando a ter 5 mil m2 ao ar livre. O terceiro palco será o Palco Paz que aglutinará a programação de outros palcos".

Também os espaços Avanteatro, Cineavante, Festa do Livro, que estava localizada numa tenda, Espaço Ciência e Espaço Criança decorrem ao ar livre "e com área de plateia consideravelmente maior", tendo "delimitação de áreas, marcação de corredores e circuitos".

Como forma de evitar aglomerações junto das entradas, as portas abrirão mais cedo (pelas 16h), haverá mais espaço disponível no recinto (mais 10 mil m2) para facilitar a circulação e será criada a figura de "assistente de plateia", que facilitará o encaminhamento para a ocupação dos lugares e ajudará no respeito pelas regras.

As instalações sanitárias serão "de grandes dimensões", havendo uma exclusiva para crianças, e terão equipas de limpeza permanentes, que procederão à "limpeza e desinfeção mais frequente e mais profunda".

O número de bares e restaurantes será reduzido, mas as esplanadas serão alargadas, "com distanciamento assegurado entre mesas e cadeiras" - sendo também garantidas equipas de limpeza e desinfeção permanentes. O pagamento digital com cartão e formas de pagamento "contactless" serão privilegiadas, existindo apenas dois pontos de Multibanco no recinto.