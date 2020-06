The Edge, guitarrista dos U2, falou à Rolling Stone sobre os planos da banda para os próximos tempos.

A propósito da estreia do canal X-Radio na Sirius XM, esta quarta-feira, 1 de julho, que incluirá a transmissão de concertos de U2 e entrevistas feitas por The Edge a outros músicos, o guitarrista explicou que irá recorrer à plataforma Zoom para as suas conversas com convidados como Tom Morello ou David Byrne.

Por seu turno, Bono terá um programa intitulado Bono Calling, onde irá explorar questões ligadas "à vida, ao trabalho, à esperança e ao futuro".

Sobre aquilo que os fãs podem esperar dos próximos tempos dos U2, The Edge admite que a banda poderá fazer algo em redor do 30º aniversário do álbum "Achtung Baby", "mas não necessariamente na data exata do aniversário. É um disco muito importante na nossa carreira. Queremos celebrá-lo, mas veremos".

"Adorava fazer algo com a ideia da [digressão] Zoo TV, que acabou por ser muito premonitória. Na altura, não sabíamos aquilo em que o mundo se iria transformar", comenta o músico, falando da "falta de qualidade" da "informação corrupta" que hoje se encontra disponível.

Sobre um próximo disco dos U2, diz The Edge: "Estou sempre a trabalhar em canções novas. Ainda não parei desde que saímos da estrada. A questão é se temos um plano para terminar ou lançar o trabalho. Por enquanto não. Mas estamos a criar muita música nova e excitante".