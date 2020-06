Grandes referências da música pop dos últimos 60 anos teriam muita dificuldade em passar da primeira fase de um concurso de talentos. Muitos figurariam hoje nos cromos que se reveriam anos a fio no YouTube. Milhões de jovens são iludidos por júris de concursos de talentos em todo o mundo porque lhes juram que ter uma cara simpática, um corpo equilibrado e, acima de tudo, uma voz possante e afinada é passaporte seguro para o sucesso. Todavia, o elemento mais fundamental para alcançar o sucesso é a composição. É mais presumível que uma grande canção triunfe numa voz mediana do que uma canção mediana triunfe numa grande voz. Porque nem todos podem ser Elvis, Orbisons, Liberaces ou José Cids.

Pedro Abrunhosa não é uma exceção nem vem apenas confirmar esta teoria. Abrunhosa ocupou um espaço vago na música dos anos 90 – numa década de folia e histeria económica – e arrastou Portugal para o seu "Viagens". O professor de contrabaixo na Escola de Música do Porto percebeu que estava destinado a ser maior - mais do que grande. E que Portugal não comportava Coltranes, Miles ou Monks. Mas que a Portugal ia ser servido um banquete de jazz – só que confecionado com outros ingredientes: do pop, da canção ligeira, do funk e do rap. Letras em português: intensas, compassadas, elegantes. Histórias contadas – de azeiteiros eufóricos ("nas tuas mãos a 4L mais parece um Jaguar") a amantes sentimentais ("sozinho com o peso do caminho que se fez para trás").

A pose de Abrunhosa era magnética: chéchias de cores berrantes, faixa de bigode à Raul Julia, casacas espampanantes; e gestos: resgatados do rap e palmas só com a ponta dos dedos. E óculos excêntricos. Toda uma figura espalhafatosa, carismática, cativante, sedutora. E a voz? Fugia por completo a padrões: era cava, grave, um timbre de flirt. Não cantava; sussurrava. Como se falasse ao ouvido de uma mulher num bar sofisticado.

Ainda assim, pela estranheza de todos estes elementos, as editoras não acreditaram no futuro fenómeno – que as apostas arriscadas não invertem habitualmente as probabilidades de insucesso. Mas Pedro Abrunhosa estava destinado a avassalar. Mas para isso teve de se intrometer Carlos Maria Trindade, acostumado a fazer florescer conceitos improváveis. E nasceu assim, por tudo o que tinha determinado e pela intuição de Trindade, o fenómeno que iria agitar o Portugal dos anos 90.

'Socorro' varreu rádios, pistas de dança e televisões – sedentas de uma sonoridade nova, original, melódica e atraente. E aquela figura. A seduzir gerações, público, mulheres e homens, jovens e adultos. Abrunhosa era um todo cheio de pequenas partes – porque cada uma das partes, isoladamente, porventura não teria feito Pedro Abrunhosa. Poderia ter sido um fogacho, fenecido depois que foi o furacão "Viagens". Mas para Pedro Abrunhosa 'Socorro', 'Não Posso Mais', 'Lua' ou 'Tudo o que Eu Te Dou' era só o começo.

Depois de "Viagens" estava trilhado o caminho e, agora sim, podia selecionar a música que quisesse - que era já Pedro Abrunhosa. Poderia voltar às raízes, se quisesse, ao jazz. Mas não, mais uma vez na vida deste artesão as probabilidades saem invertidas. Optou pelo caminho da canção ligeira, pelas letras adocicadas e complexas, pelos acordes ao piano opostos ao frenesim do free jazz. O jazz agora em segundo plano.

Mais de 25 anos depois de ‘Viagens’, Pedro Abrunhosa ainda por cá habita. O furacão repetiu-se outras vezes. Repetir-se-á. Ouvimos até ao esgotamento as composições de "Momento", "Luz" ou "Longe". E basta Abrunhosa sentar-se ao piano para antever que aqueles acordes podem, como um maestro que dirige compassos, invadir as rádios de novo. As televisões. Portugal. Porque Abrunhosa sabe do que é feito o seu povo; dá expressão à sua mais pura forma de amar. Porque a definição de amor não é universal. Mas em Portugal ama-se assim.

Depois de ‘Viagens’, ainda no meio do ciclone "Viagens", chegaram os Coliseus. De Lisboa. E chegou o Coliseu do Porto. Do seu Porto. E foi no Porto que, na última canção, o seu público, com chamas empunhadas (então a fazerem as vezes dos ecrãs de telemóveis), cantaram alto todos os versos, linha por linha, de todas as canções do seu único álbum até aí. E foi ali, no Porto, diante do seu público, que Abrunhosa quebrou, que embargou a voz, que se ajoelhou, que não conteve as lágrimas, que agradeceu a reciprocidade da entrega. E deixou o Porto cantar por si. Afinal, como homonomia do seu álbum, tinha sido uma frenética viagem. E um homem também chora quando assim tem de ser.

Só queria estar sozinho

E não pensar mais em amor

Sempre que conheço alguém

Fico de mal a pior

Ouvir também: 'Não Posso Mais', do mesmo álbum (1994). Produção de Mário Barreiros. Saxofone de Maceo Parker. All that jazz...