Marie Fredriksson, a vocalista da banda sueca Roxette, morreu esta segunda-feira, aos 61 anos.

A notícia foi avançada pelo jornal sueco Expressen, que publicou um comunicado da família da cantora.

“É com grande tristeza que informamos que uma das nossas artistas mais queridas partiu”, pode ler-se nesse comunicado.

Marie Fredriksson faleceu vítima da doença que a afligia há anos: um tumor no cérebro, que descobriu quando, em 2002, desmaiou ao fazer jogging com o marido.

Na altura, a cantora foi operada e submetida a sessões de quimioterapia e radioterapia, ficando cega de uma vista, com problemas de audição e impossibilitada de falar durante alguns meses.

Em 2005, porém, Marie Fredriksson dissera que já se encontrava livre de perigo.

Formados em 1986, os Roxette eram Marie Fredriksson na voz e nos teclados e Per Gessle na voz e guitarra.



Juntos, os suecos tiveram numerosos êxitos nos topes, como 'It Must Have Been Love', 'The Look', 'Spending My Time' ou 'Listen To Your Heart', entre muitos outros.

O seu último álbum, “Good Karma”, saiu há apenas três anos.