Os Iron Maiden vão trazer a digressão "Legacy of the Beast" novamente a Portugal. Depois de um concerto na Altice Arena, em Lisboa, em 2018, a banda britânica atuará no Estádio Nacional, em Oeiras, a 23 de julho de 2020. É a primeira vez que o grupo-referência do heavy metal inglês terá um concerto de estádio no nosso país.

O espetáculo dos Iron Maiden, uma produção da Prime Artists, será antecedido por concertos a cargo dos australianos Airbourne (primeira parte) e Within Temptation (na condição de "convidados especiais").

Os bilhetes estarão em pré-venda exclusiva na FNAC (lojas e bilheteira online) no dia 12 de novembro, às 10h00, existindo igualmente uma pré-venda para os membros do clube de fãs da banda no site oficial da mesma, um dia antes. A venda na generalidade dos postos de venda principia a 14 de novembro.

Os preços são os seguintes:

Relvado: 65€

Bancada central superior: 70€

Bancada central inferior: 75€

Bancada sul superior: 60€

Bancada sul inferior: 60€

Mobilidade condicionada: 60€

A presente digressão da banda visitou 39 países em todo o mundo, contabilizando-se 2 milhões de fãs (números avançados pela banda), tendo o concerto no Rock in Rio-Brasil, no passado mês de outubro, registado uma audiência de 100 mil pessoas.