Aconteceu este sábado à noite no parque de estacionamento do Estúdio 33, em Ansião (distrito de Leiria), propriedade do mágico Luís de Matos. Pedro Abrunhosa e uma versão 'portátil' do seu Comité Caviar protagonizaram um dos primeiros concertos 'drive-in' em Portugal, em plena era covid-19, decididamente o mais sonante.

Cada viatura pagou 50 euros para entrar, sendo que aos carros de 5 lugares se juntaram algumas carrinhas com uma capacidade superior. As regras são claras: os espectadores devem manter-se no interior das viaturas, o pedido de comida ou bebida é feito através de uma app de telemóvel, o mesmo acontecendo nas situações de necessidade de acorrer à casa de banho. A música passa no auto-rádio e a buzinadela é o aplauso.

Os 'mandamentos' foram genericamente respeitados, mas a euforia reinante naquele que foi um dos primeiros concertos com público em Portugal desde meados de março fez 'esticar' um pouco mais a 'corda' quando Abrunhosa desceu para junto do público. Aí, a até aí enclausurada audiência abriu as janelas, colocou as pernas de fora, arriscou até subir para cima dos carros. E houve danças a dois e muitas máquinas fotográficas apontadas em sucessos como 'Tudo o que Eu Te Dou', 'Se Eu Fosse um Dia o Teu Olhar' ou 'Não Posso Mais'. Está tudo nas imagens que pode ver no cimo desta página, onde é quase possível ouvir o buzinão com que Abrunhosa foi agraciado.