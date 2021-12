Tiago Bettencourt atua no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, e antecipou o espetáculo gravando uma versão de 'Para Nunca Mais Mentir', dos Ornatos Violeta, em exclusivo para a BLITZ. Veja o vídeo no topo da página.

Em formato 360º, o músico leva ao palco "Tiago na Toca", projeto que nasceu como live semanal no Instagram há mais de ano e meio e no qual apresentou versões de canções de artistas tão diversificados quanto Billie Eilish, Marco Paulo ou Bruce Springsteen.

"Quem olhar para o palco vai ver de fundo outras pessoas a olhar também para o mesmo palco e terá esta sensação de encontro e proximidade", diz Bettencourt à BLITZ, "a minha única companhia naquela sala gigante, o meu refúgio, vai ser o público".

Questionado sobre que versões não se arriscaria a fazer, o músico responde: "honestamente acho que depois de tantas versões não há nenhuma música que me cause esse medo. A minha postura quando faço versões é de extrema humildade. Não ambiciono nunca aproximar-me do original em qualidade ou estética. Não faço uma versão para mostrar o meu talento ou o meu 'toque especial', mas sim para homenagear o talento de outro".

"Para isso tenho que me tirar da equação", continua, "odeio estrangeirismos mas aqui vai um: 'It´s not about me'. Claro que há versões que em termos técnicos são exigentes demais para as minhas capacidades. Foi o que senti por exemplo no 'Tiago na Toca' dedicado ao Chico Buarque. Consegui a muito custo não ser vergonhoso, mas fiquei com bolhas nos dedos de tanto ensaiar".

Sobre os espetáculos que planeia fazer em 2022, Bettencourt diz: "ainda nos falta, por exemplo, apresentar o meu novo álbum '2019 Rumo ao Eclipse' em Lisboa e Porto. Espero que esteja para muito breve. A ideia para 2022 será continuar a promover este álbum não só com o bonito concerto que construímos, mas também com outro tipo de conteúdos que serão anunciados em breve".

Enquanto o regresso aos palcos com a sua banda não acontece, Bettencourt sobe sozinho ao palco do Coliseu de Lisboa às 21h30 de 20 de dezembro para apresentar "Tiago na Toca". Os bilhetes para o espetáculo estão à venda nos locais habituais, custando entre os €18 e os €40.