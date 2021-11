O músico David Santos, do projeto Noiserv, e Ross Matthews, vice-embaixador do Reino Unido em Portugal, discutiram esta quarta-feira o futuro e as novas tendências da música no stand #UKatWebSummit, da Embaixada Britânica em Portugal, na Web Summit.

A conversa, que teve como mote "The Future of Music, what’s next?", pode ser vista integralmente no cimo desta página.