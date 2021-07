Agir participou no programa da SIC Notícias Expresso da Meia-Noite no final da semana passada para falar sobre a forma como os jovens vão “viver em mais um verão covid”. Nas suas várias intervenções, o músico falou não só sobre a questão da vacinação como sobre o facto de os jovens se sentirem "esgotados de tanto confinamento e desconfinamento" e de não perceberem "o porquê das regras".

"Nós vemos países da Europa em que as coisas já estão mais ou menos abertas, em que já se pode fazer algumas coisas [que] aqui não se pode. Para entrar nesses países é tudo muito rigoroso mas em Portugal, onde é tudo proibido, pode entrar-se à vontade", diz Agir, "é esta incoerência que não se percebe. Então mas não posso ir almoçar e jantar [em restaurantes] mas posso entrar pelo aeroporto adentro?”.

Quanto à vacinação, o músico defende: "temos de confiar", apesar de receios e dúvidas. "No dia em que deixarmos de confiar na ciência e em meios de comunicação credíveis, começamos a cair numa insanidade que é tudo menos producente", defende, "não podemos acreditar na primeira coisa que lemos". Veja as intervenções de Agir no vídeo que encontra no topo desta página a partir dos 9 minutos e 40 segundos.