Janeiro está de volta com um novo single, intitulado 'oh meu amor', e o vídeo pode agora ser visto em primeira mão no topo desta página. Gravado e produzido a partir de casa, o novo tema reflete a mudança do músico da cidade para o campo durante a pandemia.

A canção é a primeira a ser editada depois do álbum duplo "Com Tempo, Sem Tempo", lançado em 2020, e do EP "Protocolar Volume 1", em parceria com o brasileiro Paulo Novaes. O vídeo conta com realização da produtora "dali²", que fundou com a videógrafa e fotógrafa Daniela Gandra.

"Pela primeira vez, com este tema, consigo produzir a obra completa, tudo feito em casa ou a partir de casa", diz Janeiro, "no meio desta pandemia tive o privilégio de ter tempo e encontrar um refúgio lindo no meio da natureza para me poder focar na criação e na minha arte. Claro que esta música só poderia ser uma declaração de amor... É muito raro encontrar uma simbiose emocional e artística com alguém".