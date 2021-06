Pedro Mafama, que acaba de editar o seu álbum de estreia, "Por Este Rio Abaixo", recordou, em entrevista à BLITZ, os tempos de faculdade, onde estudou artes plásticas e onde entrou pela primeira vez em contacto com o trabalho do etnomusicólogo Michel Giacometti.

"Quando cheguei à faculdade, comecei logo a querer reinterpretar padrões tradicionais portugueses, substituindo as figuras folclóricas por figuras da minha Lisboa", diz o músico, "substituía fatos de folclore vermelhos por fatos de treino do Benfica, etc. Comecei logo a querer revisitar, homenagear e dar cacetadas na cultura portuguesa".

Giacometti, que morreu em Portugal em 1990, desenvolveu um extenso trabalho ligado à música tradicional portuguesa. Algumas das suas recolhas surgem sampladas em "Por Este Rio Abaixo". "Indiretamente, está omnipresente no disco todo. É uma fonte inesgotável de pesquisa", diz Mafama. Veja o vídeo no topo da página.