Ana Moura vai lançar 'Jacarandá', novo single, no dia 25. Pode, no vídeo acima, ver um excerto do mesmo em primeira mão.

Nesta nova fase da carreira, marcada pelo abandono das estruturas que a representavam e pela exploração de novas sonoridades, Ana Moura faz seguir a 'Andorinhas', primeiro single do novo álbum, um tema que vai buscar à árvore de flor roxa o seu nome.

"Se com 'Andorinhas' Ana Moura descobriu a força da sua própria liberdade, com o novo 'Jacarandá' deixa-nos perceber o aroma da sua visão, com um tema feito em iguais medidas de arrebatamento e balanço, de poéticas palavras e de sensuais ritmos que traduzem um sentir atlântico, desenhado a partir de Lisboa, mas percebendo bem o que até cá chega vindo do Brasil ou de África", pode ler-se em comunicado. 'Jacarandá' conta com a participação de Mike Scott, guitarrista que acompanhou Prince em diversas digressões desde 1996.

Há poucos dias, Ana Moura estreou também, com a BLITZ, o vídeo de uma versão acústica do tema 'Arraial Triste' (tema a incluir, sob outra forma, no álbum que lança no outono), como forma de marcar um ano sem arraiais de Santos Populares, devido à pandemia.