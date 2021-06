Ana Moura volta a levantar o véu sobre o seu novo álbum, a ser editado mais perto do final do ano, e mostra uma versão acústica de 'Arraial Triste', num vídeo gravado no Beco do Rosendo, em Lisboa, como forma de marcar mais um ano sem arraiais de Santos Populares, devido à pandemia.

No vídeo, apresentado em exclusivo pela BLITZ e realizado por Vitor Pream, a fadista é acompanhada por João Ferreira no cajon, Djodje Almeida na guitarra, Gaspar Varela na guitarra portuguesa e Dinis Oliveira no acordeão.

Entre os convidados do vídeo estão também Pedro Mafama e Pedro da Linha, coprodutores do novo álbum, a cantora Sreya ou o realizador Diogo Varela. Veja no topo da página