David Bruno junta-se ao apoio à Seleção Nacional de futebol com “Até à Final”, uma canção de apoio a Portugal no Euro 2020.

“Eu sei que tens dúvidas e ansiedade/ Mas nunca duvides da tua capacidade” é o lema do músico de Gaia.

“Até à Final” conta a história do jogador fictício António Bandeiras, protagonizado pelo DJ António Bandeiras, colaborador habitual de David Bruno, motivado a vencer o Euro 2020 pelo treinador David Bruno. O vídeo de “Até à Final” foi gravado no estádio do Paços de Ferreira.