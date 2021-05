Pedro Mafama edita "Por Este Rio Abaixo", o seu álbum de estreia, no próximo dia 28 de maio e, em conversa com a BLITZ, explicou a razão pela qual resolveu homenagear o disco editado por Fausto Bordalo Dias em 1982, "Por Este Rio Acima", baseado nas viagens de Fernão Mendes Pinto relatadas no livro "Peregrinação".

"Não glorifico, não acredito e não sou apaixonado pela epopeia portuguesa. Nunca li 'Os Lusíadas'", confessa Mafama, "não me interessa o que os portugueses levaram para o mundo, a beleza das navegações, interessa-me muito mais o que nós recebemos, porque essa história não está contada". Veja o vídeo no topo da página.