Quer na sua música quer na sua imagem, Pedro Mafama diz-se interessado em explorar várias contradições, incluindo entre masculinidade e um lado mais feminino. "Procurar essas supostas contradições, mas se que se tocam em algum momento, é uma parte importante daquilo que eu faço", confessa à BLITZ.

"O que gosto nas unhas de gel que faço é [o facto de] ser uma referência à unha comprida do dedo mindinho do taxista, símbolo de masculinidade", explica, "e, ao mesmo tempo, o que acontece quando essa unha é enfeitada de forma muito feminina. Estou a homenagear o taxista, mas também a fazer algo que se ele vir me vai dar dois pares de estalos, ou tentar". Veja o vídeo no topo da página.