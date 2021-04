A Deutsche Grammophon celebrou este ano o Dia Mundial do Piano com um festival virtual. O maestro, pianista e compositor português Rui Massena foi um dos vários músicos de renome que a 28 de março atuaram no “World Piano Day”.

Massena juntou-se a um elenco de luxo formado por Balmorhea, Jan Lisiecki, Maria João Pires, Yannick Nézet-Séguin, Rudolf Buchbinder, Daniil Trifonov, Katia & Maria Labèque, Joep Beving, Chad Lawson, Yiruma, Seong-Jin Cho, Alisa Sara Ott, Kit Armstrong e Lang Lang.

Apresentamos a atuação de Rui Massena na íntegra no vídeo que pode ver no cimo desta página.

Três anos depois do álbum “III”, disco que foi editado internacionalmente pela Deutsche Grammophon, Rui Massena lançou pela mesma editora, a 2 de abril, um EP intitulado "Perceção" com seis peças em 20 minutos de música, disco desvendado parcialmente na atuação do Dia Mundial do Piano.