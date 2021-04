Surma assina uma versão psicadélica de 'Femme Fatale', umas das canções mais conhecidas dos Velvet Underground, para inaugurar a nova série de vídeos com versões e temas inéditos "gravados em ambiente intimista" pelos artistas da editora leiriense Omnichord.

Os vídeos serão divulgados ao longo do ano, com Jerónimo e Cabrita a sucederem a Surma já nas próximas semanas. Sobre os Velvet Underground, a artista diz que "todos os dias" se inspira neles e que são uma das suas bandas preferidas "desde muito miúda".

"Inspira-me a todos os níveis... as letras incríveis, a maneira tão particular de compor e de produzir as suas próprias músicas, não ter medo de arriscar", escreve Surma. Veja o vídeo no topo da página.