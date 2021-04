'Honesty Bar', o novo single dos D'Alva, em colaboração com Cláudia Pascoal, sucede a 'Só a Pensar' e torna-se o segundo avanço para aquele que será o terceiro álbum da banda, "Somos", com edição prevista para este ano. O videoclip pode agora ser visto, em primeira mão, no topo desta página.

Segundo Alex D'Alva Teixeira e Ben Monteiro, 'Honesty Bar' surge "da frase que tanto se ouviu em 2020 'o primeiro ano sem canções de verão'" e a ideia avançou depois de a banda fazer uma viagem à Madeira e de passar pelo Honesty Bar do hotel Estalagem da Ponta do Sol, um bar onde "os hóspedes se servem do que querem e é pela sua honestidade que declaram o consomem, como a música deve ser: honesta".