'Youth and Grandeur' é o novo avanço para “Certain Rivers”, o novo disco de originais de Old Jerusalem. Pode vê-lo, em exclusivo BLITZ, no cimo desta página.

Nas palavras do cantor e compositor Francisco Silva, mentor do projeto fundado em 2001 no Porto, 'Youth and Grandeur' é "evocativa de tempos mais luminosos, de juventude e glória e vida ao sabor da estrada, sob o auspício inescapável do 'agora' que nos toca viver - e viver bem - entre a sombra de ontem e a luz de amanhã”. Sucede a 'High High Up that Hill', que contou com a colaboração de Peter Broderick.

A canção tem letra e música de Francisco Silva, que canta e toca guitarra acústica, com Miguel Ramos a juntar-se no baixo e nas guitarras elétricas. O videoclip é realizado por Mariana Vasconcelos, a partir de vídeos de arquivo. O novo álbum será lançado digital e fisicamente a 14 de maio, numa edição de autor com distribuição pela Sony Music.