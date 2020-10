Os Gato Morto, nova banda de Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, revelam em exclusivo na BLITZ o vídeo do novo single 'Bílis'. Originária do Porto, a banda é composta por músicos vindos da cidade nortenha mas também de Lisboa e Faro: Inês Sousa na voz, Elísio Donas nos teclados e outros instrumentos, Ramon na guitarra, Luís Henrique no baixo e Paulo Franco na bateria.

"Fazer das Mágoas Coração" é o título do álbum de estreia, a editar em 2021, que contará com produção de Donas e colaborações de, entre outros, Manel Cruz (no tema 'Anti-Herói'), Dana Colley (dos Morphine), Vicente Palma e Miguel Lestre (dos Prana), que canta em dueto o single 'Bílis', que pode ser escutado no topo desta página.