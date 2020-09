Álvaro Covões, diretor da promotora Everything is New, responsável pelo festival NOS Alive, disse em entrvista à SIC que "só os mais atrevidos, sejam portugueses ou estrangeiros, é que estão a comprar bilhetes para praticamente daqui a um ano, para daqui a 11 meses, sem saber como é que o mundo vai estar".

“Já tínhamos ultrapassado a fasquia dos 20 mil bilhetes vendidos [no estrangeiro], estamos a receber um feedback muito positivo de pessoas que acreditam, talvez mais do que os portugueses, que, de facto, em julho de 2021, vamos estar a viver como nos habituámos a viver", acrescenta ainda, dizendo que as trocas de bilhetes vendidos este ano pelo voucher que dará acesso a edição de 2021 do festival "estão a avançar bem". Para ver a partir dos 2:56.

