Este ano, dezenas de festivais de música acabaram por ser cancelados ou adiados. Sabe-se agora que o impacto é superior a 1.600 milhões de euros. A SIC ouviu Álvaro Covões, diretor da promotora Everything is New e promotor do festival NOS Alive.

“Falamos demais [sobre o Avante]. As notícias que saíram no estrangeiro sobre a discussão interna só prejudicaram o país”, afirmou. Para ver a partir dos 7:40

