Em entrevista à BLITZ a propósito do seu 70º aniversário, que em breve poderá ler aqui, na íntegra, Jorge Palma falou sobre o peso da emoção e da razão na sua pessoa.



“A cabeça é fundamental. Tudo passa pela cabeça. O coração eu não controlo. Não quer dizer que controle a minha cabeça, que isto é muito complicado. Mas as zonas do meu cérebro às quais tenho acesso, faço todos os possíveis para entender”, explica o músico.



“O coração eu não controlo, deixo exprimir-se, deixo-o respirar”, diz.



Veja no vídeo acima a resposta completa de Jorge Palma.