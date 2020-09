Em entrevista à BLITZ, que pode ler em breve na íntegra, Jorge Palma - que este ano completou 70 anos - confessou que o êxito da sua canção de 2007, 'Encosta-te a Mim', o apanhou de surpresa.

“Desde o primeiro álbum que me habituei a não ter muitas expectativas”, afirma. “Essa canção esteve para não entrar no álbum ['Vôo Nocturno]. Mas amigos meus, como o Rui Veloso, o João Gil, o Tim, ouviram a canção e disseram: 'és uma besta, tens de meter essa música no álbum'”, recorda.

Veja no vídeo acima a resposta completa de Jorge Palma.