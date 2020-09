Na infância, Jorge Palma tinha um casal de vizinhos de quem se tornou muito amigo e que o “puxaram” para a religião católica, confessa em entrevista à BLITZ realizada pouco tempo depois de celebrar o 70º aniversário.



“A minha mãe dizia que era católica, mas quem me puxou para a religião foram os meus vizinhos, que eram quase uns segundos pais”, recorda o músico português, que aos 6 anos começou “a frequentar a catequese”. “Com 11 anos já não ia à missa, mas [o meu amigo], o senhor Ami, como o batizei. ainda me convenceu a fazer a primeira comunhão, aos 12 ou 13 anos”, recorda Jorge Palma, que neste excerto em vídeo fala também da relação que mantém, hoje, com a religião.



Veja no vídeo acima a resposta completa de Jorge Palma.