Entrevistado pela BLITZ a propósito dos 70 anos de vida, Jorge Palma revela que na adolescência foi enviado pelos pais para um colégio interno.



“Ninguém tinha mão em mim. Os meus pais decidiram que a minha salvação seria ir para um sítio onde houvesse alguma disciplina. E havia muita disciplina no Colégio Interno das Mouriscas”, recorda o músico português, falando ainda sobre o verão que passou no Algarve a tocar em bares com músicos que conheceu naquela região, durante as férias da Páscoa.

“Eles tinham uma banda, precisavam de um teclista e eu disse: 'ok, contem comigo!' Arranjou-se uma pianola e fiquei com eles até ao fim do verão, muita coisa aconteceu nesses meses”, conta Jorge Palma, que foi surpreendido pela chegada do pai a um local onde atuava.

