Em entrevista à BLITZ, Sérgio Godinho falou sobre a "maturidade" das canções que integram o seu álbum de estreia, "Os Sobreviventes", que em 2021 celebra 50 anos.

Gravado em 1971, quando o músico tinha 26 anos, "Os Sobreviventes" seria editado no ano seguinte.

Sobre o processo criativo, diz Sérgio Godinho: "Há um momento em que sentes que estás pronto. Depois vais aprendendo com a prática. O meu primeiro disco foi feito com 26 anos, E as canções já têm uma maturidade grande, não são aquela coisa de: 'o rapazinho até tem jeito, pode ser que um dia até vá lá' Sem falsas modéstias".



Veja a resposta de Sérgio Godinho no vídeo acima.

Sérgio Godinho dá, em breve, quatro concertos de celebração do seu 75º aniversário. Veja aqui as datas dos espetáculos no Teatro Maria Matos, em Lisboa.