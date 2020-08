Sérgio Godinho, que em breve dará quatro concertos de celebração do seu 75º aniversário, deu uma entrevista à BLITZ que poderá ler em breve na íntegra.

Sobre a forma como tem passado os últimos meses, desde a chegada da pandemia de covid-19 a Portugal, Sérgio Godinho explica que o trabalho - numa canção nova, mas também num livro de poesia e imagem e num novo romance - foi uma grande ajuda.



"Os últimos meses foram primeiro curiosos, porque estive na Argentina e ao regressar soube que tinha havido o primeiro caso em Portugal. No dia seguinte houve o primeiro caso na Argentina. Uma semana depois, eles fecharam as fronteiras", recorda.



"Acho que os primeiros tempos, em que 'aquilo' se aproximou de nós, em que aquela onda que nos submergiu, são de uma perplexidade que nos faz saber mais notícias e estar quase obcecados por aquela que ainda nem seria a nova normalidade", diz.



