Em entrevista à BLITZ, Sérgio Godinho diz reconhecer em alguns artistas portugueses a influência do seu trabalho.

"Reconheço influências, assim como eu tive influências de outros. É inevitável", considera, dando o exemplo de José Afonso: "Eu nunca imitei o Zeca. Os nossos estilos são muito diferentes. No entanto, cada vez que saía um disco dele, parece que isso me estimulava para fazer as minhas próprias coisas".

"O universo do Zeca é muito diferente do meu, até musicalmente. Ele nunca usou um piano, dizia que era um instrumento nobre", recorda Sérgio Godinho entre risos.

Sérgio Godinho dá, em breve, quatro concertos de celebração do seu 75º aniversário. Veja aqui as datas dos espetáculos no Teatro Maria Matos, em Lisboa.