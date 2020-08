Em entrevista à BLITZ, Sérgio Godinho, que em breve dará quatro concertos de comemoração do seu 75º aniversário, lembrou que em 2021 se assinalam os 50 anos da gravação do seu primeiro álbum, "Os Sobreviventes", de 1971.

"Para o ano e a seguir, são os meus 50 anos de canções. Eu gravei o meu primeiro disco em 1971", afirma, garantindo não fazer "muito balanço" da efeméride.

"A única coisa que penso é que a voz aguentou-se e isso é muito positivo. Ainda me sinto com energia para cantar; sinto que continuo a gostar de estar no palco e de criar", diz.

Veja acima o vídeo em que Sérgio Godinho revela os projetos que o têm mantido ocupado.