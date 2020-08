Em entrevista à BLITZ, Sérgio Godinho partilhou uma lista de músicos e obras que o inspiraram grandemente.

“A minha criatividade foi estimulada por gente como Bob Dylan, Jacques Brel, Georges Brassen, Tom Jobim, João Gilberto e depois Caetano Veloso e Chico Buarque”, enumera.



“Sempre ouvi muita música. A minha mãe tinha o curso superior de piano e o meu pai era melómano amador, trazendo imensos discos do estrangeiro”, recorda, salientando duas bandas-sonoras em particular: a de “My Fair Lady” (“O meu pai tinha ido a Londres ver o “My Fair Lady” em teatro, antes de o filme ser feito, e trouxe o disco, muito entusiasmado com aquilo”) e a de “West Side Story”.

No próximo dia 31 de agosto, Sérgio Godinho celebra o seu 75º aniversário. A ocasião será assinalada com um concerto no Teatro Maria Matos, em Lisboa, que repete no dia seguinte - ambas as datas estão já esgotadas.

Veja acima o vídeo da resposta e leia em breve a entrevista de Sérgio Godinho à BLITZ.