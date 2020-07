Depois de "O Método", lançado no final de Fevereiro, Rodrigo Leão apresenta em primeira mão com a BLITZ o videoclip de "Transporte 20", que antecipa um novo EP de nove temas, "Avis 2020", que resulta da reflexão durante o período de confinamento. Será editado dia 17.

“A verdade é que acabei por sentir durante estes últimos meses uma sensação de liberdade criativa pela qual há muito ansiava”, afirma em comunicado. "Tive a sorte de fazer o confinamento fora de Lisboa, no Alentejo, perto de Avis, com a minha família e dois amigos. Estivemos juntos durante dois meses nesse refúgio inesperado, uma espécie de bolha, na qual me senti mais humano e, de alguma forma, mais feliz. Só as notícias me acordavam para a dura realidade e tudo o que fiz durante este momento singular acabou por ficar ligado”, admite.

Neste verão, Rodrigo Leão apresentar-se-á ao vivo a 15 de agosto, no palco do auditório do Casino Estoril. Será o seu primeiro concerto pós-confinamento, baseando-se em "O Método", número 1 das tabelas nacionais de vendas imediatamente antes da declaração do Estado de Emergência. A ocasião servirá também para mostrar o novo EP, "Avis 2020". Será igualmente transmitido online, com realização multicâmaras e mistura de som multipistas em tempo real. O espetáculo tem início às 22h e os bilhetes podem ser comprados na Ticketline e na plataforma Live on the Net.