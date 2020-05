Dino D'Santiago confessou à BLITZ estar preocupado com o facto de a pandemia de Covid-19 estar a acirrar questões xenófobas e racistas. Apesar de assumir que os países se têm mostrado solidários uns com os outros, o músico diz que há situações que contrastam com isso.

"Agora que o mundo está de costas voltadas para a China, na própria China há negros que são rejeitados à entrada de centros comerciais. Vi vídeos que me deixaram completamente chocado". Veja o vídeo no topo da página.