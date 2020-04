Dino D'Santiago falou com a BLITZ sobre "Kriola", o novo álbum, editado de surpresa no início deste mês, e de como as alterações de planos devido à pandemia de Covid-19 não o fizeram hesitar na hora de o mostrar aos fãs.

“O meu lado mais ativista está muito presente em 'Kriola'. E o lado do amor livre também”, defende o artista, que tinha planeada a apresentação do álbum em Cabo Verde. Veja o vídeo no topo da página.