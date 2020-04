Dino D'Santiago desenvolveu uma amizade com Madonna desde que a rainha da pop se mudou para Lisboa. Questionado sobre aquilo que tem aprendido com a artista, o músico português falou sobre a dedicação que demonstra: "ela aprendeu a falar crioulo para comunicar com as batucadeiras".

Em entrevista à BLITZ, D'Santiago, que editou recentemente "Kriola", recordou também a sua presença no estúdio onde decorreram as gravações de "Madame X", o "álbum português" da norte-americana no qual participa a Orquestra Batukadeiras. Veja o vídeo no topo da página.