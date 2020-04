"Kriola", o novo álbum de Dino D'Santiago, traça um retrato de um Portugal onde convivem várias culturas e, em entrevista à BLITZ, o músico português, com raízes cabo-verdianas, falou sobre as suas visões de xenofobia e racismo no país.

"Portugal é dos países onde mais se sente a mistura", defende, depois de dar como exemplos outros países que já visitou, "daí ser tão claro quando há casos de xenofobia e racismo. Não se conseguem disfarçar". Veja o vídeo no topo da página.