Ray é o novo projeto a solo de Luís Raimundo, dos Keep Razors Sharp e The Poppers, e o vídeo do primeiro single 'City Cowboys' pode ser visto, no topo da página, em exclusivo na BLITZ.

Segundo o músico, a canção integrará o seu primeiro álbum em nome próprio, gravado na Riviera Francesa e produzido por Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), com quem já tinha trabalhado no âmbito das suas bandas.

Descrevendo o vídeo, Ray explica que é "uma performance música vs arte a decorrer em simultâneo". "Artistas a fazerem uma intervenção num corpo em movimento que se cobre com uma máscara, dramatizando os muros e paredes que nos escondem", acrescenta.

Com realização de Bruno Ferreira, o vídeo conta também com a colaboração dos artistas Pedro Batista, Carol From Lisbon e Almirante Reis.